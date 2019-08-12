“أرامكو”: إنتاج 13.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2019

كشفت شركة “أرامكو” أن إنتاجها خلال النصف الأول من العام 2019، بلغ 13.2 مليون برميل مكافئ من النفط يوميا، مستقرا عند نفس المستوى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت الشركة أنها بدأت زيادة الإنتاج من حقلي المرجان والبري، والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للحقول بمقدار 550 ألف برميل في اليوم من النفط الخام و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز.
وأضافت أنه من المقرر أن تبلغ طاقة معالجة الغاز الخام في معمل الغاز في الفاضلي 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم عند بدء تشغيله، مبينة أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد لبدء التشغيل في وقت لاحق من عام 2019.وفق “أخبار 24”.
وتوقعت أن يصبح هذا المشروع مكونا أساسيا في شبكة الغاز الرئيسة التابعة للشركة، كما أنه يشكل جزءا من استراتيجيتها لتحقيق زيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز.
وأضافت الشركة في تقريرها أنها واصلت نجاحها في مجال التنقيب باكتشاف حقل غاز واحد وسبعة مكامن بالإضافة إلى أربعة نجاحات في تحديد مكامن للنفط والغاز.