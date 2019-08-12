يعد العقعق العسيري الطائر الوحيد الذي يتخذ من المملكة دون غيرها موطنًا له، لكن أعداده تناقصت مؤخرًا حتى أصبحت حوالي 100 زوج فقط.
وينحصر تواجد هذا الطائر في جبال عسير نظرًا لتأقلمه مع البيئة الباردة والرطبة، ويعتمد على أشجار العرعر كمصدر للغذاء ومكان لبناء الأعشاش، وهو طائر عريق يؤدي دورا مهما في التنوع الحيوي بالمملكة.
وأعلنت شركة أرامكو إطلاق مبادرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومؤسسة “سميثسونيان” الأمريكية، للعمل على حماية طائر العقعق العسيري من الانقراض.
ونشرت الشركة مقطعا وثائقيا بالجهود التي يتم بذلها لحماية الطائر المهدد بالانقراض ومحاولة فهم طبيعته، عبر إجراء تحليلات جينية ووضع أجهزة تتبع لمعرفة أماكن تواجده ونقله إلى أمكان مناسبة له لمساعدته على النمو والتكاثر.
وفق “أخبار 24”.