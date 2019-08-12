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أخبار محلية > “أرامكو” تحقق أرباحا قدرها 175.9 مليار ريال خلال النصف الأول لعام 2019
12/08/2019   4:59 م

“أرامكو” تحقق أرباحا قدرها 175.9 مليار ريال خلال النصف الأول لعام 2019

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أعلنت شركة أرامكو تحقيقها أرباحا صافية قدرها 175.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك بانخفاض 12% مقارنة بالأرباح المحققة خلال النصف الأول من عام 2018، والبالغة 198.8 مليار ريال.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في المقام الأول إلى انخفاض متوسط سعر النفط الخام بنسبة 4% حيث بلغ 66 دولارا للبرميل في النصف الأول 2019 مقارنة بـ69 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة عام 2018، والزيادة في المشتريات وتكاليف الإنتاج والتصنيع وقيمة الاستهلاك والإطفاء، مشيرة إلى أنه عوض ذلك جزئيا انخفاض في ضريبة الدخل.

وقالت إنه على الرغم من انخفاض الأسعار التي شهدتها أسواق النفط خلال النصف الأول من عام 2019، إلا أنها استطاعت تقديم أداء موثوق وتحقيق أرباح وتدفقات نقدية قوية.وفق “أخبار 24”.

“أرامكو” تحقق أرباحا قدرها 175.9 مليار ريال خلال النصف الأول لعام 2019

أخبار محلية
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