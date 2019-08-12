في لفتة إنسانية.. فني تخدير وطبيب خارج دوامهما ينقذان حياة مصابين جراء حَادث مروري بينبع

تمكن ممارس صحي وطبيب من إنقاذ شخصين أصيبا في حَادث مروري على طريق “ينبع – النخل”، وذلك في موقف إنساني نبيل كونهما صادفا الحادث وهما خارج أوقات العمل.
وروى فني التخدير عطا الله المحياوي تفاصيل إنقاذه المصابين رفقة طبيب مصري يدعى جمال حمدي، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت أثناء ذهابه لينبع للمعايدة صباح أول أيام العيد وصادف الحادث المروري فتوقف على الفور لتقديم المساعدة.
ولفت وفقا لـ”سبق” إلى أنه شاهد شخصا في المقعد الأمامي ووجه مغطى بالدم وعند سؤاله تبين أنه مصاب بكسر في قدمه، وكان الآخر ملقى في المقعد الخلفي مع وضعية لا تسمح له بالتنفس الجيد ويعاني اختناقا شديد.
وأضاف أنه قام مع الطبيب بإسعاف المصابين أوليا بحرص حتى لا تتفاقم إصابتهما، وعند وصول الإسعاف ساعدا أفراده في نقلهما إلى مستشفى ينبع النخل خاصة أن حالة أحدهما كانت خطيرة.
وبين أنه رافق المصابين حتى المستشفى لإبلاغ الفريق الطبي بالحادثة، حيث تم إدخال المصاب بحالة خطرة غرفة الإنعاش لعلاجه ووضع جهاز التنفس الصناعي له، ونقله إلى مستشفى ينبع العام، وأما المصاب الآخر فتم تثبيت الكسر.