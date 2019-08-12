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اخبار رياضية > مدرب النصر: مباراتنا أمام الوحدة صعبة.. لكننا قادرون على أن نكون الأفضل
12/08/2019   10:16 ص

مدرب النصر: مباراتنا أمام الوحدة صعبة.. لكننا قادرون على أن نكون الأفضل

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ذكر المدير الفني لنادي النصر روي فيتوريا أن مباراة فريقه أمام الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا ستكون صعبة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الصحفي الذي عقده، الأحد، إن فريق الوحدة الإماراتي خصم قوي وتعادلنا معه على أرضنا، مؤكدا أن نتيجة المباراة الماضية لن تكون عائقا لفريقه.

وأضاف أن فريقه أضاع العديد من الفرص في المباراة الماضية، مضيفا أن لديه الثقه في قدرة لاعبيه على تسجيل الأهداف، وأن فريقه سيكون الأفضل.وفق “أخبار 24”.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

مدرب النصر: مباراتنا أمام الوحدة صعبة.. لكننا قادرون على أن نكون الأفضل

اخبار رياضية
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