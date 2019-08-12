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اخبار رياضية > منصور بن مشعل يطالب لاعبي الأهلي بروح الانتصار أمام الهلال
12/08/2019   10:15 ص

منصور بن مشعل يطالب لاعبي الأهلي بروح الانتصار أمام الهلال

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طالب المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، لاعبي الفريق بتقديم أفضل المستويات وتحقيق الانتصار في مواجهة الهلال مساء يوم بعد غدٍ الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وحث مشعل، لاعبي الأهلي على تجاوز الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة الذهاب بهدفين مقابل اربعة، وتحقيق تطلعات جماهير النادي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته بمقر النادي، وشهدت الحصة التدريبية إقامة مناورة فنية بإشراف مدرب الفريق الكرواتي برانكو، الذي طبق الجمل الفنية والتكتيكية.وفق “الرياض”.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى الرياض ظهر يوم غدٍ الاثنين.

منصور بن مشعل يطالب لاعبي الأهلي بروح الانتصار أمام الهلال

اخبار رياضية
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