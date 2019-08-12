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اخبار رياضية > مواجهات حاسمة للنصر والاتحاد للتأهل لربع نهائي آسيا
12/08/2019   10:16 ص

مواجهات حاسمة للنصر والاتحاد للتأهل لربع نهائي آسيا

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يخوض فريقا النصر والاتحاد، اليوم (الإثنين) مباراتهما الحاسمة للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أسيا، حيث يلتقيا مع الوحدة الإماراتي وذوب آهن الإيراني.

وسيشهد ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، استضافة الوحدة الإماراتي للنصر في إياب دور الـ 16، حيث يخوض اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي أكثر من (1-1)، فيما يعني التعادل السلبي مغادرته البطولة وذلك بعد التعادل ذهاباً بهدف لمثله.

كما يلتقي الاتحاد مضيفه ذوب آهن الإيراني في الدوحة، حيث يكفيه التعادل للعبور إلى ربع نهائي أسيا، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز ذهابا في الإمارات بنتيجة 2-1.وفق “أخبار 24”.

مواجهات حاسمة للنصر والاتحاد للتأهل لربع نهائي آسيا

اخبار رياضية
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