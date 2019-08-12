مدرب الوحدة الإماراتي محذراً لاعبيه: النصر ليس خصماً سهلاً

حذر المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي المدرب الهولندي موريس شتاين، لاعبيه من التهاون في مباراة اليوم أمام النصر في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن فريقه لم يتأهل بعد والنصر ليس خصماً سهلاً.
وقال شتاين في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، إن فريقه جاهز للمباراة ويدرك مدى صعوبتها والجهد المطلوب من اللاعبين، مشدداً على ثقته بلاعبيه وقدرتهم على تقديم العرض المنتظر والتأهل للدور ربع النهائي.
وأكد أن تعادل الوحدة أمام النصر في الرياض بهدف لكل منهما لا يعني أنه حسم التأهل، لأن النصر فريق جيد ومنظم ولديه خبرة في البطولات الكبيرة، وسيقدم كل ما لديه للخروج ببطاقة التأهل.وفق “أخبار 24”.
وسيواجه النظر مضيفه الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان بأبو ظبي اليوم (الإثنين)، ويحتاج النصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من (1/1) للتأهل للدور ربع النهائي.