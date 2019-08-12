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اخبار رياضية > الاتحاد بقميصه الأساسي أمام ذوب آهن
12/08/2019   10:12 ص

الاتحاد بقميصه الأساسي أمام ذوب آهن

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تقرر أن يظهر فريق الاتحاد أمام نظيره ذوب آهن الإيراني بطقمه الأساسي «الأصفر والأسود»، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا يوم غد الإثنين، كما تقرر في الاجتماع التنسيقي للمباراة في الدوحة أن يلعب الفريق الإيراني باللون الأخضر .

وهي الأطقم التي ظهر بها الفريقان في مباراتهما ذهاباً، ويخوض الفريق الغربي مباراته الآسيوية بأفضلية فرصتي الفوز أو التعادل بأي نتيجة بعد فوزه ذهابا (2-1) في دبي التي تعد الأرض المخصصة للاتحاد.

وتم تخصيص 5% من مقاعد ملعب الريان في الدوحة الذي يحتضن المباراة لصالح جمهور الاتحاد في المباراة التي تنطلق الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.وفق “الرياضية”.

الاتحاد بقميصه الأساسي أمام ذوب آهن

اخبار رياضية
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