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اخبار رياضية > النصر يرتدي زيه القديم خلال لقاء الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا
12/08/2019   10:12 ص

النصر يرتدي زيه القديم خلال لقاء الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

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يظهر فريق النصر أمام يلتقي اليوم الإثنين، فريقا النصر السعودي والوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب آل نهيان بأبو ظبي.

وتقرر خلال الاجتماعي التنسيقي للمباراة، أن يرتدي فريق النصر القميص القديم الذي ارتداه لاعبوه الموسم الماضي الأزرق مع الأصفر، على أن يلعب الوحدة باللون الأبيض.

وكان النصر أعلن عن أطقمه الجديدة الثلاثاء الماضي، لكنه لم يتم اعتماده بعد في البطولة الأسيوية.

ويخوض النصر مباراته الآسيوية بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي أكثر من (1-1) فيما يعني التعادل السلبي مغادرته البطولة إثر التعادل ذهاباً بهدف لمثله.وفق “أخبار 24”.

النصر يرتدي زيه القديم خلال لقاء الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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