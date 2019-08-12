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اخبار رياضية > موسى ينجو من العقوبة
12/08/2019   10:11 ص

موسى ينجو من العقوبة

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نجا النيجيري أحمد موسى، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، من توقيع عقوبة عليه، عقب تأخره في العودة إلى الرياض 5 أيام.

وكان مقررًا وصول موسى إلى العاصمة السعودية الإثنين الماضي، بعد نهاية الإجازة الممنوحة له إثر مشاركته في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مع منتخب بلاده، لكنه تأخر حتى صباح الجمعة.

واستبعد مصدر رسمي في نادي النصر معاقبة موسى، موضحًا لـ “الرياضية” أن اللاعب أخّر موعد وصوله مرتين لظروف خارجة عن إرادته، الأولى بسبب استقباله مولودًا جديدًا، والثانية بداعي توقف إجباري “ترانزيت” لرحلته في تركيا.

موسى ينجو من العقوبة

اخبار رياضية
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