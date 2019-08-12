بالفيديو.. أبو ديابي لاعب أرسنال السابق.. يحكي كيف واجه شبح الإحباط بالإيمان.. وانبهاره بما رآه في الحج

عبر الفرنسي أبو ديابي اللاعب السابق فريق أرسنال الإنجليزي عن سعادته بأداء فريضة الحج، معبراً عن انبهاره بالتطور الذي يلاحظه في كل مرة يزور فيها المشاعر المقدسة، وكيف واجه بإيمانه شبح الإحباط الذي واجهه حينما كان يلعب كرة القدم.
وقال أبو ديابي إن لاعب كرة القدم يشعر بالإحباط عندما لا يلعب مع فريقه، لذا يحتاج لشيء ما يشعره بالراحة مع النفس، مبيناً أن إيمان المسلم ركيزة كل شيء، وكان لابد له من التغلب على الإحباط، وساعده الإيمان في ذلك كثيراً حتى في اللحظات الجيدة من أجل أن يكون متواضعاً.
وأضاف أنه لا سر في كرة القدم ويجب عليك أن تعمل بجد طالما تمتلك الموهبة لأن الموهبة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى أن المسلم عليه أن يكون جيداً وأن يعكس القيم الإسلامية في الحج.وفق “أخبار 24”.
وأوضح لاعب مارسيليا الفرنسي السابق، أنه تفاجأ عندما أدى فريضة الحج بطريقة التنظيم التي سهلت على عدد كبير من الناس حركتهم، ما يعني أن حكومة المملكة بذلك جهوداً كبيرة لجعل الحج أسهل لجميع الناس، مضيفاً انه في كل مرة يأتي فيها يستطيع أن يرى الفرق.
“تفاجأت بطريقة التنظيم التي سهلت على عدد كبير من الناس حركتهم خلال أداء الفريضة”، اللاعب الفرنسي السابق أبو ديابي، معبرًا عن التقدم الذي يراه في كل مرة يأتي إلى الحج. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/VwalFB7Qgo
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 11, 2019