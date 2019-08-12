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أخبار محلية > “شرطة مكة” تعيد 3800 دولار وجواز سفر فقدها حجاج أمريكيون في سيارة أجرة
12/08/2019   10:07 ص

“شرطة مكة” تعيد 3800 دولار وجواز سفر فقدها حجاج أمريكيون في سيارة أجرة

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تمكنت شرطة مكة المكرمة من إعادة مبلغ 3800 دولار وجواز سفر لحجاج أمريكيين، كانت موجودة داخل حقيبة، بعد 24 ساعة من فقدانها.

ونجحت فرقة من البحث الجنائي، وفقاً لـ “عكاظ”، في العثور على الحقيبة، التي فقدها الحجاج داخل سيارة أجرة، بعد بلاغ تلقاه مركز العمليات الأمنية الموحدة، وجرى تمريره لمركز شرطة جرول.

وأوضح الحجاج الأمريكيون أنهم انتقلوا من محل سكنهم في حي التيسير إلى موقع آخر بواسطة سيارة أجرة، وكانت معهم ثلاث حقائب إحداها تحوي مبلغ 3800 دولار وجواز سفر.

وبينوا أنهم أبلغوا الشرطة بالواقعة، ونجحت في إعادة الحقيبة إليهم، مبدين إعجابهم بسرعة استجابة الشرطة السعودية وتفاعلها مع بلاغهم.

“شرطة مكة” تعيد 3800 دولار وجواز سفر فقدها حجاج أمريكيون في سيارة أجرة

أخبار محلية
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