شاهد.. الإمكانات المتوفرة في الحضانات الموسمية بالمشاعر المقدسة الخاصة بأطفال الحجاج

وثق مقطع فيديو الإمكانات المتوفرة في الحضانات الموسمية بمالشاعر المقدسة، التي يتم توفيرها لحل مشكلة العديد من الحجاج، الذي لا يجدون أماكن إيواء لأطفالهم خلال فترة الحج.
ويظهر المقطع الذي نشره الإعلامي فيصل العبد الكريم على حسابه في “تويتر”، احتواء الحضانات على العديد من المرافق، من ضمنها الفصول الدراسية وأماكن الرسم والتلوين وغرف النوم وغرف الطعام، فيما يخضع الأطفال لإشراف ورقابة سيدات متخصصات.
وتتشارك 3 جهات رسمية في تطوير الحضانات، وهي وزارة الحج والعمرة، وإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى مجلس شركات حجاج الداخل.
بعض الحجاج تواجههم ورطة بعدم وجود مكان أو أقارب لإيواء أطفالهم خلال موسم الحج .. الدولة وفرت 8 حاضنات للأطفال حول المشاعر مجهزة على أعلى مستوى لايوائهم، والتسجيل بها عبر مسار الحج وبرسوم رمزية.
مبادرة لطيفة وجليلة حقيقة، واليوم كنت في زيارة لمعايدة الاطفال.@makkahregion pic.twitter.com/reA1xHW13m
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) August 11, 2019
وفق “أخبار 24”.