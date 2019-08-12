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وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة للقاء حاج سوري مع والديه في مكة المكرمة، بعد غياب استمر لـ 7 سنوات.
ويظهر المقطع الذي نشره موقع “الوسيلة” الإخباري، الشاب وهو يهرع للسلام على والدته واحتضانها، وبكائهما شوقاً لبعضهما وفرحاً بلقائهما.
وفق “أخبار 24”.
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