وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة للقاء حاج سوري مع والديه في مكة المكرمة، بعد غياب استمر لـ 7 سنوات.

ويظهر المقطع الذي نشره موقع “الوسيلة” الإخباري، الشاب وهو يهرع للسلام على والدته واحتضانها، وبكائهما شوقاً لبعضهما وفرحاً بلقائهما.

وفق “أخبار 24”.