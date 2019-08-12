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أخبار محلية > بالفيديو.. ولي العهد يجتمع بالرئيس اليمني بمنى ويستعرض معه مستجدات الأوضاع في اليمن
12/08/2019   10:04 ص

بالفيديو.. ولي العهد يجتمع بالرئيس اليمني بمنى ويستعرض معه مستجدات الأوضاع في اليمن

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اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في منى أمس (الأحد)، وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ولي العهد يجتمع بالرئيس اليمني بمنى ويستعرض معه مستجدات الأوضاع في اليمن

أخبار محلية
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