اندلع حريق في شقة بالدور الثالث، مساء أمس (الأحد)، في بناية مكونة من 3 أدوار وملحق بحي الصفا في جدة، وتمكت فرق الدفاع المدني من إخماده دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ أخلت ١٢ شخصاً ما بين نساء وأطفال ورجل من داخل البناية.
وبيّن سرحان أن الحريق لم ينتج منه أي خسائر في الأرواح، وأن سببه وقوع تماس كهربائي في غرفة داخل شقة في الدور الثالث بالبناية المكونة من 3 أدوار وملحق.
وأشار إلى أن فرق الإطفاء وصلت إلى نقطة اللهب وقامت بإخماده وتهوية أروقة الشقة من الأدخنة المتصاعدة، والتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.
وفق “أخبار 24”.