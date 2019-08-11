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أخبار محلية > وزير الشؤون الإسلامية يرد على مقطع لخطبة العيد ورد بها إساءة للمرأة العاملة
11/08/2019   11:23 م

وزير الشؤون الإسلامية يرد على مقطع لخطبة العيد ورد بها إساءة للمرأة العاملة

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أكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ أن ما تدوول في وسائل التواصل الاجتماعي عن خطبة تحدث فيها المتحدث بأسلوب غير شرعي عن عمل المرأة، لا يتناسب مع توجهات الدولة وتوجهات علمائها.

وأوضح أن المكان المقام فيه صلاة العيد غير مخصص للصلاة وهو أرض فضاء وتم تهيئتها في حي من أحياء جدة من غير إذن رسمي، مشيراً إلى أن تجاوزه بخطبته وتعديه بهذا الأسلوب الفج يخالف الأنظمة والتعليمات والمنهج الوسطي الذي تسير عليه المملكة بتوجيهات قيادة البلاد.

وأضاف، في مداخلة على قناة mbc أن المتحدث في الخطبة ليس من منسوبي الوزارة وما قام به يعد تطفلاً على الخطابة، وخطأ جسيماً وسوف تشكل لجنة لأخذ إفادته، وترفع الأوراق للجهات المختصة لاتخاذ اللازم، حيث سيقول القضاء كلمته في هذا الأمر.وفق “أخبار 24”.

وزير الشؤون الإسلامية يرد على مقطع لخطبة العيد ورد بها إساءة للمرأة العاملة

أخبار محلية
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