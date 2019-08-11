خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ الرئيس التركي، خادم الحرمين الشريفين، بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل التيسير على الحجاج.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين التهنئة بعيد الأضحى مع الرئيس التركي، مشيراً إلى أن المملكة لن تألو أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.وفق “أخبار 24”.
كما تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً من ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك، فيما أعرب الملك عن شكره وتقديره لولي عهد الكويت على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة.