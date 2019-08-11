أرقام في حج هذا العام.. إعادة 533 ألفاً أحرموا من داخل مكة.. وتبصيم 7 آلاف مقيم خالفوا أنظمة الحج

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحفي، أن شبكات التلفزة في دول العالم، نقلت نجاح موسم حج هذا العام ما يعكس القدرات التنظيمية لقوات الأمن والجهات الأخرى التي مكنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة ومرونة وأمان.
من جانبه، كشف متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ عن مكاتب الحج الوهمية وبلغ عددها 288 مكتباً وهمياً، وأنه أعيد 40 ألف شخص لا يحملون تصريحا للحج، وأكثر من 244 ألف مركبة، وتطبيق الأنظمة في حق 7 آلاف مقيم مخالف، تم أخذ بصماتهم.
وأضاف أنه تمت إعادة 533 ألفاً من المُحْرِمِينَ من داخل العاصمة المقدسة، ومكافحة تزوير كوبونات الأضاحي والهدي، مشدداً على الاستعداد التام للمرحلة الخامسة لإدارة وتنظيم الحشود والخطط المرورية في أيام 11 و12 و13 للمتأخرين.وفق “أخبار 24”.
وبيّن أنه سيتم تجربة الأدوار المتعددة في المشاعر المقدسة، إلا أن ذلك يخص الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وبلغ عدد التائهين الذين أُعيدوا لسكنهم أكثر من 15 ألفاً، منهم 3700 في منى والبقية في عرفات منهم 4 أطفال، ومعظمهم كانوا يتجهون تجاه جبل الرحمة ثم يفقدون طريق العودة.