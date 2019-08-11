زار الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، عدداً من ضيوف الرحمن المنومين في مستشفى الجسر بمشعر منى.

واطمأن نائب أمير مكة على حالتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، كما هنأهم بعيد الأضحى المبارك.

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وفق “أخبار 24”.