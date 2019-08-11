بالفيديو.. “الحارثي” في قصيدة حماسية أمام خادم الحرمين: يا بلادي فوق هام العز هام.. واصلي والشعب معك مواصلين

ألقى الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي قصيدة حماسية في حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال استقباله للأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.
وتحدث الحارثي في قصيدته عن المملكة قبلة المسلمين وقبلة الدنيا، وعن جهودها البارزة في الحج كل عام، مادحاً الملك سلمان بن عبدالعزيز “زعيم الأمتين”، داعياً بالنصر المبين للجنود المرابطين على الحدود.
ووصف الشاعر بلاد الحرمين بالدار التي يعزها دنيا ودين، وأنها وجهت السهام في نحور الأعداء، وأطلقت عاصفة الحزم وقامت بالمهام الجسام، والتي شارك فيها الجيش والداخلية والحرس الوطني.وفق “أخبار 24”.
#السعودية | قصيدة الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين للأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.
#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/LYQRywPG1o
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 11, 2019