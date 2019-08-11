حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى

توافد ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى، في يوم عيد الأضحى، وسط انسيابية تامة وتكامل في الخدمات المقدمة لهم.
وأظهرت لقطات تليفزيونية الحجاج وهم يتوجهون إلى حيث مكان الرمي عبر جسر الجمرات، حاملين الحصى معهم بعد جمعها من مزدلفة ليلة الأمس، فيما يبدؤون غدًا إن شاء الله رمي جمرات العقبة الصغرى والوسطي والكبرى.
وسادت حالة من الهدوء والطمأنينة بين الحجاج في ظل انسيابية تامة لتحركاتهم من مزدلفة إلى منى، في يوم العيد، ثم إلى البيت الحرام لأداء طواف الإفاضة والحلق أو التقصير، وذبح الهدي.وفق “أخبار 24”.
#يحدث_الآن.. #ضيوف_الرحمن يتوافدون إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة.#العالم_في_قلب_المملكة #واس_في_الحج #واس pic.twitter.com/1KLlXbLrZn
— واس (@spagov) August 11, 2019