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أخبار محلية > حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى
11/08/2019   7:28 م

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى

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توافد ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى، في يوم عيد الأضحى، وسط انسيابية تامة وتكامل في الخدمات المقدمة لهم.

وأظهرت لقطات تليفزيونية الحجاج وهم يتوجهون إلى حيث مكان الرمي عبر جسر الجمرات، حاملين الحصى معهم بعد جمعها من مزدلفة ليلة الأمس، فيما يبدؤون غدًا إن شاء الله رمي جمرات العقبة الصغرى والوسطي والكبرى.

وسادت حالة من الهدوء والطمأنينة بين الحجاج في ظل انسيابية تامة لتحركاتهم من مزدلفة إلى منى، في يوم العيد، ثم إلى البيت الحرام لأداء طواف الإفاضة والحلق أو التقصير، وذبح الهدي.وفق “أخبار 24”.

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى

أخبار محلية
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