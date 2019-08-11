سفير المملكة في اليمن يدعو الأطراف المتنازعة في عدن لوقف القتال والعودة إلى الحوار

دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال الذي يدور بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة الحوار.
وأكد آل جابر أن الشعب اليمني الشقيق عانى الكثير وأن الأطراف التي تقوم بإشعال الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني، مضيفاً أن الحكمة يمانية وما حدث في عدن مؤخرًا والتطورات المؤسفة لا تعبر عن هذه الحكمة.
وطالب السفير الجميع في عدن إلى وقف أي اقتتال وأن يُسمح للعمل الإنساني والإغاثي أن يعود فوراً، وتلبية الدعوة للحضور إلى المملكة وحل أي خلافات على طاولة الحوار، فالخيار الآخر مرفوض والمملكة لن تقبل باستمرار هذه الفتنة.وفق “أخبار 24”.