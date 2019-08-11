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أخبار محلية > خادم الحرمين يلتقي الرئيس اليمني ويبحثان مستجدات الأوضاع في اليمن
11/08/2019   7:26 م

خادم الحرمين يلتقي الرئيس اليمني ويبحثان مستجدات الأوضاع في اليمن

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.وفق “أخبار 24”.

كما حضر اللقاء من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.

خادم الحرمين يلتقي الرئيس اليمني ويبحثان مستجدات الأوضاع في اليمن

أخبار محلية
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