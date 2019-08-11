كشفت إحصائية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أن حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في اليوم التاسع من ذي الحجة بلغ نحو 1718 “تيرابايت”.
وأوضحت الإحصائية التي أصدرتها الهيئة اليوم (الأحد) عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن حجم الاستهلاك يزيد بنسبة 34% عن العام الماضي، ويعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة “1080pHD”.
وبينت أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات بلغ (344 ميجابايت/ مشترك)، ليتجاوز معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام).
وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميجابت/ ثانية بنسبة زيادة 72.4% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.7 ميجابت/ ثانية بنسبة زيادة 55.7 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة.
وفق “أخبار 24”.