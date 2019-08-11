الأهلي يستنجد بمعلول

استعادت إدارة النادي الأهلي خط الاتصال بنظيرتها في الأهلي المصري، طلباً لخدمات التونسي علي معلول، الظهير الأيسر، وفقاً لما كشفته مصادر خاصة بـ “الرياضية”.
وأبانت المصادر نفسها أن إدارة الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، تتعامل مع خيارات عدة في سوق الانتقالات، منذ الخسارة آسيوياً أمام الهلال، من بينها ضم معلول، بعد تعرض حسين عبد الغني، الظهير الأيسر، إلى انتقادات لأدائه خلال مباراة الثلاثاء الماضي، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.
وحثت إدارة الصائغ الأهلي المصري على الرد خلال الـ 72 ساعة المقبلة على طلبها التعاقد مع التونسي.
وبحسب المصادر، سترفع الإدارة عرضها المادي المقدم للأهلي، مقارنة بعرض سابق قدمته مطلع الصيف الجاري للحصول على اللاعب نفسه وقوبل بالرفض.
وكان الصربي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الأهلي، طلب، بعد مباراة الهلال، التعاقد مع مدافع أجنبي.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي النادي يتداولون أكثر من مقترح في هذا الجانب، أحدثها ضم ظهير أيسر، بعدما درسوا في وقت سابق فكرة جلب قلب دفاع أجنبي آخر.