قاد استشاري في جراحة الأطفال والمواليد بكلية الطب بجامعة جازان شاحنة كبيرة بنفسه لمسافة 700 كيلو متر من جازان إلى مكة المكرمة، للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وأظهر مقطع فيديو الاستشاري مدني علي آل عيسى، المشرف العام على الخدمات الطبية بجامعة جازان، وهو يقود الشاحنة التي تضم عيادة متنقلة مجهزة بمختلف الأجهزة الطبية الحديثة، تعد الوحيدة في المملكة، وتصل قيمتها إلى 8 ملايين ريال، جهزتها كلية الطب بجامعة جازان.
وقال الطبيب إنه حرص على قيادة الشاحنة بنفسه لمزيد من الحرص على الأجهزة القيمة التي تحتويها العيادة، مبيناً أنها تضم عيادتين للفحص السريري، ووحدة للأشعة، ومختبرا متكاملا، وأنه خطط لها لتقديم الخدمة الطبية لنحو 10 آلاف حاج.
ويعمل بالعيادة المتنقلة بحسب آل عيسى نحو 50 كادراً على مدار الـ24 ساعة، لافتاً إلى أنه إذا تعرضت الشاحنة لأي عطب بالطريق ولم تصل إلى مكة سيفشل كل المشروع الذي عملوا لإنجازه خلال الحج لذا قادها بنفسه حتى أوصلها بسلام إلى مكة.
وفق “أخبار 24”.