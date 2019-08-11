استطاع فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، إنقاذ مريض ألماني في منتصف الستينات، توقف قلبه في سويعات قليلة قبل يوم عرفة كادت أن تودي بحياته، وذلك نتيجة تسارع بطيني خطير في ضربات القلب.
وتم نقل المريض بشكل عاجل من المشاعر إلى المدينة الطبية، وبعد عمل الفحوصات اللازمة بشكل عاجل أظهرت وجود ضعف شديد في عضلة القلب تسببت في تسارع بطيني شديد قد يؤدي للوفاة المفاجئة، وخشي المريض فوات الحج عليه بسبب هذه الأزمة.
وتم تجهيز المريض وإدخاله لغرفة العمليات، حيث زُرع له جهاز منظم ثلاثي في وقت قياسي لدعم وتحسين فعالية عضلة القلب وإزالة التسارعات الخطيرة، وتماثل للشفاء، وتم تجهيزه وتصعيده للوقوف بعرفة وهو بكامل قواه وإعادته للمدينة لإكمال علاجه.وفق “أخبار 24”.