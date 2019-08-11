مصدر بـ”التحالف”: المجلس الانتقالي بدأ بالانسحاب من قصر المعاشيق وبعض المواقع في عدن

أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت في الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخراً في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المصدر اليوم (الأحد) إن المناطق المحيطة بقصر المعاشيق في مقدمة المواقع التي بدأت قوات المجلس الانتقالي الانسحاب منها.
وأوضح أن “التحالف” يرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية للانسحاب، ويعمل على مراقبة كل جوانب العملية حتى يتحقق الانسحاب الكامل.وفق “أخبار 24”.
وأبان المصدر أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أبلغ قيادة التحالف العربي في عدن قبوله بكافة المطالب بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، مؤكداً قبوله دعوة المملكة للاجتماع العاجل في جدة.
وكان “التحالف” أعلن في وقت مبكر اليوم أنه استهدف إحدى المناطق في عدن والتي تشكل تهديداً مباشراً على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية، مؤكداً أن هذه العملية الأولى، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان التحالف الداعي لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال سانحة أمام المجلس الانتقالي للانسحاب من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.