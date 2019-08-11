تعرف كيف يقوم رجال التحريات والبحث الجنائي بإيصال مفقودات الحجاج لأصحابها

أكد قائد التحريات والبحث الجنائي في جبل الرحمة العميد محمد بن عوض القحطاني، أن رجال الأمن تمكنوا من إعادة العديد من الجوالات والمحافظ والمبالغ المالية الضائعة لأصحابها الحجاج.
وأشار القحطاني إلى وجود قسم للبلاغات يعمل به عدد من المترجمين، يحضر إليه الحاج لتقديم بلاغ عن مفقوداته، وتعرض عليه المفقودات التي عُثر عليها، وفي حال تعرف على أغراضه، يتم التثبت من ملكيته لها ومن ثمَّ تسليمها إليه، وفي حال عدم العثور على المفقودات يُسجل بلاغ بها.
وأوضح وفقاً لـ “عكاظ”، أن التحريات والبحث الجنائي لا تكتفي بانتظار أصحاب المفقودات، بل تبحث عنهم بعدة طرق للوصول إليهم، منها إرسال رسالة نصية لهم، أو إجراء مكالمات بمن يعرفهم.
وبيّن القحطاني أن المفقودات على مشعر عرفات التي لم يتسلمها أصحابها، تُنقل إلى قيادة التحريات والبحث الجنائي بمجر الكبش في مشعر منى، حتى قدوم أصحابها لتسلمها، أو تسليمها بعد ذلك لوزارة الحج التي تتولى الأمر.