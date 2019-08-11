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أخبار محلية > فيديو قديم يظهر كيف كان مشعر عرفات قبل 81 عاماً
11/08/2019   11:22 ص

فيديو قديم يظهر كيف كان مشعر عرفات قبل 81 عاماً

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية مقطع فيديو قديم يظهر كيف كان مشعر عرفات، قبل 81 عاماً، وذلك قبل التطور الملحوظ في البنية التحتية والخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام.

وأظهر الفيديو الذي يعود تاريخه لعام 1356 هـ (1938 م)، المشعر يضم أعداداً قليلة من الحجاج نصبوا خيامهم في مكان كان لا يزال صحراءً جرداء، كما بيّن استخدام ضيوف الرحمن للدواب الناقلة من أجل المجيء إلى عرفات، واستخدام طرق بدائية من أجل توفير السقاية.

وفق “أخبار 24”.

فيديو قديم يظهر كيف كان مشعر عرفات قبل 81 عاماً

أخبار محلية
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