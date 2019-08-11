نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية مقطع فيديو قديم يظهر كيف كان مشعر عرفات، قبل 81 عاماً، وذلك قبل التطور الملحوظ في البنية التحتية والخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام.
وأظهر الفيديو الذي يعود تاريخه لعام 1356 هـ (1938 م)، المشعر يضم أعداداً قليلة من الحجاج نصبوا خيامهم في مكان كان لا يزال صحراءً جرداء، كما بيّن استخدام ضيوف الرحمن للدواب الناقلة من أجل المجيء إلى عرفات، واستخدام طرق بدائية من أجل توفير السقاية.
#فيديو الدارة |📺
الحج #عرفة تواضع مكونات المكان واختلاط اصوات الحجاج والدواب الناقلة وجلبة الحركة وقلة أعداد
الحجيج قبل (٨١) عاماً تعكس تواضع مكونات المكان وتضعنا في مقارنة مع نعمة ما وصلت إليه الخدمات إلى أعلى مستوياتها عبر تاريخ #مكة في ظل العهد السعودي.#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/IVLkSjgV1B
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 10, 2019
وفق “أخبار 24”.