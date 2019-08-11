أظهر رئيس الرقباء بقوة أمن المنشآت بمشعر مزدلفة يحيى الزهراني، موقفاً رائعاً بإصراره على مواصلة العمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام، رغم إصـابته بكسر في يده أثناء عمله.
وقال الزهراني وفقاً لـ “عكاظ”، إن خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتوفير سبل الراحة لهم، هي ما يسعى إليها رجال الأمن وكل العاملين من مختلف القطاعات الحكومية والخدمة خلال موسم الحج.
وأضاف أن قيادة المملكة أكدت على جميع العاملين في خدمة الحجاج، بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، منذ وصولهم إلى البلاد وحتى مغادرتهم، لذلك أصرّ على إكمال المهمة ابتغاءً للأجر والمثوبة من عند الله.
وفق “أخبار 24”.