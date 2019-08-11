بدأ حجاج بيت الله الحرام قبل قليل بالتوافد نحو مشعر منى قادمين من مزدلفة؛ وذلك لرمي جمرة العقبة في أول أعمال يوم النحر.
وكان ضيوف الرحمن قد توجهوا إلى مشعر مزدلفة للمبيت به قبل ساعات بسهولة ويسر، بعد انتهاء وقوفهم بمشعر عرفات أمس (السبت) والذي شهد هطول أمطار غزيرة.
ويعد يوم النحر الذي يسمى أيضاً يوم الحج الأكبر، أكثر أيام الحج التي تشهد أعمالاً على الحجاج القيام بها، وهي رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
#يحدث_الآن | ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر #منى. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/Qq1aZfztuZ
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 11, 2019
#يحدث_الآن | ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر #منى. #حج1440#العالم_في_قلب_المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/fiQDZcggiu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2019
وفق “أخبار 24”.