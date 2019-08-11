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أخبار محلية > “الجبير” يدعو القيادات اليمنية بعدن للاستجابة لنداء الشعب اليمني.. والمجلس الانتقالي يستجيب
11/08/2019   11:16 ص

“الجبير” يدعو القيادات اليمنية بعدن للاستجابة لنداء الشعب اليمني.. والمجلس الانتقالي يستجيب

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دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، القيادات اليمنية في عدن للاستجابة لنداء الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، والاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع العاجل في جدة.

وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تدعو المملكة القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، ونؤكد موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهـابية”.

وأضاف: “ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم، والمملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد”.وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك، في وقت انتهت فيه المهلة التي حددها تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ لوقف إطلاق النار في عدن، فيما أعلن المجلس الانتقالي استجابته لوقف إطلاق النار.

وكان التحالف قد طلب من المجلس الانتقالي وقفاً فورياً لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة، اعتباراً من الواحدة فجر الأحد بتوقيت اليمن، وعودة المكونات والتشكيلات العسكرية من المجلس وقوات الحزام الأمني لمواقعها، والانسحاب من المواقع التي استولت عليها، والقدوم إلى المملكة للحوار.

“الجبير” يدعو القيادات اليمنية بعدن للاستجابة لنداء الشعب اليمني.. والمجلس الانتقالي يستجيب

أخبار محلية
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