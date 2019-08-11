مستشفيات عرفة تستقبل المولود “عرفة”

احتفت وزارة الصحة، أمس السبت، باستقبال أحد مستشفيات مشعر عرفة المولود “عرفة”، حيث نشرت صورته بـ “تويتر” ملفوفاً في مهدٍ أزرق منقوش عليه اسم وشعار الوزارة.
وفي تغريدةٍ لها، علّقت “الصحة” على الصورة بقولها: “في صعيد عرفة، وفي يوم عرفة، يطل المولود “عرفة” على الدنيا من أطهر بقاع الأرض كأول مولود في مستشفيات عرفة”.
وفي نفس التوقيت لموسم حج 1439 هـ الماضي، استقبل مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات المولود الأردني “وضّاح”، والذي احتفت به حينها وزارة الصحة وجهات حكومية وإعلامية عديدة.وفق “أخبار 24”.
#أبطال_الصحة يستقبلون “عرفة” أول مولود في مستشفيات #عرفة. https://t.co/1rvUvAPyWq pic.twitter.com/ZqR88QWCTY
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 10, 2019