حذّرت أمانة منطقة الرياض، من ذبح الأضاحي في المسالخ العشوائية التي تنشط خلال الموسم، مشيرةً إلى استعداد الفرق الرقابة الميدانية المزودة بالمعدات والآليات لإزالة تلك المسالخ.
وعلى صعيدٍ متّصل، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن الطرق والخطوات السليمة لذبح الأضاحي في المنازل والاستراحات، ومنها عدم إطعام الأضحية قبل الذبح بمدة 12 ساعة مع تقديم الماء بشكل مستمر.
وتضمّنت تلك الخطوات، التأكد من نظافة الأدوات المستخدمة في الذبح وخصوصاً الشفرة الحادة لإراحة الأضحية، مع إبعاد الأطفال عن أماكن الذبح والحفاظ على الجميع من الإصابة عند المقاومة المتوقّعة من الماشية.
إلى جانب التأكّد من سلامة الأعضاء الحيوية في الأضحية كالقلب وعدم وجود ندوب أو بقع حمراء، مع ضرورة التخلّص من فضلات وبقايا الأضحية وعدم ترك اللحم خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين وحفظه في أكياس وأوانٍ آمنة، وطهيه في درجة حرارة عالية.
وفق “أخبار 24”.