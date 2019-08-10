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أخبار محلية > النائب العام: لن نتهاون أو نتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم
10/08/2019   11:23 م

النائب العام: لن نتهاون أو نتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم

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أهاب النائب العام الشيخ سعود المعجب بحجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ التام لأداء شعيرة الحج، وتأدية نُسُكِهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني واستشعار قدسية المكان والزمان.

وقال في كلمة وجهها لهم “إن الحج عبادة مقدسة لا مجال فيها للتسييس أو الطائفية أو الحزبية أو المذهبية، بل مناسك وعبادات يتوحد فيها المسلمون بلباس واحد، وفي موقف واحد تجاه رب واحد.

وأكد المعجب لحجاج بيت الله الحرام وغيرهم، أن النيابة العامة لن تتهاون أو تتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم.وفق “أخبار 24”.

النائب العام: لن نتهاون أو نتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم

أخبار محلية
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