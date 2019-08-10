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أخبار محلية > ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة للمبيت بها الليلة
10/08/2019   11:24 م

ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة للمبيت بها الليلة

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بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، على اختلاف جنسياتهم، ولغاتهم وألسنتهم.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتوا هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة هي المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث شهدت نفرة الحجيج إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج.وفق “أخبار 24”.

وتحركت قوافل الحجاج في انسيابية ولله الحمد باستخدام قطار المشاعر والحافلات، في حين سلك المشاة من الحجاج المسارات التي خصصت لهم والمزودة بجميع احتياجاتهم، كما شوهدت الطائرات العمودية تحلق فوق الطرق للاطمئنان على حركة السير.

ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة للمبيت بها الليلة

أخبار محلية
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