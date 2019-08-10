أمانة جدة تهيئ 368 جامعاً ومصلى لصلاة العيد

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، انتهاءها من تجهيز عدد 368 مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى، موزّعة على 19 بلدية فرعية لتغطية المحافظة.
وقامت الأمانة بتنظيف الأرصفة والشوارع المؤدية للمساجد، إضافة إلى تعميد المقاولين بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفه عاجلة.
وأوضح مدير إدارة النظافة بجدة عبدالله بن محمد الغامدي، أنه تم تخصيص نحو 1180 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات البالغ عددها 17 جامعاً ومصلى في نطاق بلديات ذهبان وأبحر الشمالية وثول، و60 جامعاً ومصلى في نطاق بلدية جدة الجديدة وأبحر.وفق “أخبار 24”.
كما تم تخصيص 42 جامعاً في العزيزية والشرفية و66 جامعاً في المطار والصفا، وتهيئة 22 جامعاً ومصلى في بلدية الجامعة و28 في بلديتي البلد وجدة التاريخية، و33 في بلديتي أم السلم وأبرق الرغامة، و32 في بلدية الجنوب، و25 في بلدية بريمان، و20 في بلدية طيبة، و22 في بلدية خزام، و8 في بلدية المليساء و3 جوامع في منطقة الكورنيش.