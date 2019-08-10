هطلت أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، اليوم السبت، على منى وعرفات ومزدلفة بينما كان حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بجبل عرفة.
وجاء تساقط الأمطار قبل ساعات من نفرة الحجيج من عرفة إلى مزدلفة والتي تبدأ مع غروب شمس هذا اليوم، حيث أظهرت مقاطع عدة الأمطار الغزيرة وقد هطلت فيما استبشر الحجاج بذلك وعبروا عن سعادتهم بها.
يُذكر أن أكثر من مليوني حاج احتشدوا على صعيد عرفات، اليوم لأداء ركن الحج الأكبر، وسط تدابير أمنية متكاملة، وطافت المروحيات في سماء عرفات لمتابعة أمن وسلامة الحجاج.
من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني الحجاج إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
فيديو | هطول أمطار غزيرة على مشعر عرفات#يوم_عرفه#العالم_في_قلب_المملكة#حج1440هـ pic.twitter.com/ALS6LppADS
— وزارة الإعلام (@media_ksa) August 10, 2019
وفق “أخبار 24”.