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أخبار محلية > 5 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب لحوم الأضاحي إلى جدة
10/08/2019   5:24 م

5 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب لحوم الأضاحي إلى جدة

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شكلت أمانة محافظة جدة لجنة تعمل على منع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة وذلك عبر نقاط تفتيش على مدار الساعة بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام والبلديات الفرعية.

وأوضحت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام عهود الشمراني، أن نقاط التفتيش ستوزع في نطاق 5 بلديات فرعية هي أم السلم وبريمان والجنوب وذهبان وطيبة، لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى جدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مهربي اللحوم.

وأشارت الشمراني، إلى أن نقاط التفتيش ستدعم بالعناصر البشرية والآليات اللازمة، وهي 5 مشرفين و16 عاملاً في كل وردية و4 ضواغط تعمل على مدار الساعة بالتعاقب كل 12 ساعة.وفق “أخبار 24”.

5 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب لحوم الأضاحي إلى جدة

أخبار محلية
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