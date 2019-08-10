أظهر مقطع فيديو متداول مركبة تسير بسرعة عالية جداً عكس اتجاه السير على طريق الجبيل – الدمام الجديد، وكاد يتسبب في حادِث تصادم مميت مع مركبة أخرى.
وبدت في الفيديو إحدى المركبات تسير ليلاً في طريق سريع، ليفاجأ قائدها بمركبة أخرى عاكسة اتجاه السير تعبر بسرعة عالية على مقربة منه، الأمر الذي أصابه بالفزع ما جعله يوقف السيارة جانباً، ويحمد الله تعالى أن نجاه من التصادم وجهاً لوجه مع تلك المركبة.
وقال قائد المركبة، وهو مقيم يمني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لطف الله وعنايته ودعوة الوالدين تنجياني من موت محقق على طريق الجبيل الدمام الجديد، عاكس خط متهور بسرعة جنونية تلتقطه كاميرا السيارة بيننا أقل من 10 ثوان للتصادم وجها لوجه.. اللهم لك الحمد كتب لي عمر جديد”.
وفق “أخبار 24”.