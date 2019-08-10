دشّن النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم (السبت)، خدمة “الاتصال المرئي”، التي تتيح لمراجعي المقر الرئيس في الرياض خدمة التواصل المرئي مع النائب العام من المشاعر المقدسة.
وأوضح المعجب أن النيابة العامة أتاحت خدمة الاتصال المرئي حرصاً على استمرار دورها في استقبال ذوي الشأن، وإجابتهــم عـن استفساراتهم والنظر في مـا يبدونه وطمأنتهم على حقوقهم، دون التأثـر بعـــدم التواجـد في المقر لأداء واجب متابعة أعمال الحـج في المشاعر المقدسة لخدمة ضيـوف الرحمن.
وأشار إلى أن النيـابة العامة تتفهم وتقدر أن إجراءات الدعوى الجزائية العامة قد تمس في حيثياتها جانباً من الحقوق الخاصة، كما أن هذه الإجراءات تتسم بجانب من التدابير الوقتية، والإجراءات الاحترازية التي تدفع بذوي أطراف الدعوى الجزائية إلى الرغبة في التأكد من جانب موقف أحدهم والاطمئنان على مركزه القانوني.
وفق “أخبار 24”.