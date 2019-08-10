إنقاذ حاج تركي تعرض لأزمة قلبية في جدة ونقله بالإسعاف الطائر إلى مكة المكرمة

أنقذت الفرق الطبية بوزارة الصحة حاجا تركيا تعرض لأزمة قلبية في جدة، ونقلته بواسطة الإسعاف الطائر بالهلال الأحمر بالتعاون مع الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع، من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.
وفور وصول الحاج إلى المدينة، تم استكمال الفحوصات وإجراء التدخل اللازم وتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجها.
وكانت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، فعّلت للعام الخامس على التوالي، الخط الساخن لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة التي تمكِّن الأطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدسة ومستشفيات العاصمة المقدسة من علاج أمراض القلب والسكتة الدماغية بالمدينة الطبية وتنسيق تحويل الحالات التي تستدعي النقل بأسرع الطرق.وفق “أخبار 24”.