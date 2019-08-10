لجنة من “هيئة الرياضة” تقف على “الملعب المنحوت” في جبال الحشر بجازان

وقفت لجنة فنية شكلتها الهيئة العامة للرياضة أمس الجمعة، على الملعب المنحوت في الصخر بجبال الحشر في محافظة الداير بجازان.
واطلعت اللجنة على المستوى الذي وصل إليه العمل بالملعب الذي أنشأه المواطن محمد بن حربان الحريصي بمبادرة شخصية منه، حيث استمعت إلى تفصيل حول مراحل إنشاء الملعب وتكوينه حتى وصوله إلى المرحلة الحالية.
وتعرفت اللجنة بحسب صحيفة “عكاظ” على الاحتياجات اللازمة لإكمال العمل بالملعب وإخراجه بصورته النهائية، ومن أبرزها الإنارة وسفلتة الطرق المؤدية إليه، وزراعة الأرضية بالنجيل، إلى جانب إنشاء المرافق الخدمية المصاحبة حتى يكون جاهزاً لاستقبال الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة.
وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي وجه بتشكيل لجنة لزيارة الملعب وإعداد تقرير مفصل عنه والاحتياجات للازمة لإكماله ورفعها لرئيس هيئة الرياضة لاتخاذ اللازم بشأنها.