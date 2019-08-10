نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة صورا للقاء جمع أمير مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز آل الشيخ.
وأظهرت الصور، أمير مكة ونائبه وهما يقبلان رأس آل الشيخ، وذلك بعد تأديتهم صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا اليوم (السبت) مع ضيوف الرحمن بمسجد نمرة واستماعهم لخطبة عرفة.
وكان جموع حجاج بيت الله الحرام استمعوا إلى خطبة عرفة، في مسجد نمرة، التي ألقاها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، ثم أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداء بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وفق “أخبار 24”.