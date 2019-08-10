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أخبار محلية > مشايخ ألقوا خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة.. تعرف عليهم
10/08/2019   5:17 م

مشايخ ألقوا خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة.. تعرف عليهم

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ألقى عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ اليوم السبت، خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة.

وعلى مر السنين تعاقب عدد من الأئمة والمشايخ على إلقاء خطبة يوم عرفة، من بينهم الشيخ حسن بن عبدالعزيز آل الشيخ في الحج الماضي عام 1439، والشيخ سعد بن ناصر الشثري في حج 1438.

كما خطب الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في يوم عرفة عام 1437، والشيخ عبدالعزيز عبدالله بن محمد آل الشيخ من عام 1402 حتى عام 1436، والشيخ صالح بن محمد اللحيدان في عام 1399هـ.

يذكر أن الحجاج يؤدون صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة جمعاً وقصراً في مسجد نمرة الواقع في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين اقتداء بسنة النبي ﷺ.

صورة

وفق “أخبار 24”.

مشايخ ألقوا خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة.. تعرف عليهم

أخبار محلية
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