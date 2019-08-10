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أخبار محلية > مسؤول بمشروع “أضاحي”: هكذا يتم توزيع نحو مليون أضحية في الحج
10/08/2019   5:15 م

مسؤول بمشروع “أضاحي”: هكذا يتم توزيع نحو مليون أضحية في الحج

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كشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” عبدالرحمن الزهراني، عن تفاصيل توزيع نحو مليون أضحية في الحج، لافتاً إلى أن آلية التوزيع تتم على 4 مراحل.

وأوضح الزهراني أنه في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك يتم توزيع نحو 60 ألف أضحية، حيث يكون باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءاً من أضحيته عبر المجازر المفتوحة.

وبيَّن وفقا لـ”عكاظ”، أن المرحلة الثانية تكون للبعثات الخاصة بالحجاج، فيما المرحلة الثالثة مخصصة لفقراء الحرم، ووصفها بأنها الأهم حيث يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألفاً.

وأضاف أن المرحلة الرابعة تأتي بعد نهاية الحج، حيث يتم منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة عددا من الأضاحي تقارب 600 ألف أضحية، والفائض يتم ترحيله خارج المملكة.

مسؤول بمشروع “أضاحي”: هكذا يتم توزيع نحو مليون أضحية في الحج

أخبار محلية
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