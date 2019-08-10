“الأرصاد” تعلن توقعاتها لحالة الطقس على المشاعر المقدسة في يوم عرفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة من يوم عرفة.
وأوضحت أن التوقعات تشير إلى أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحوة على المدينة المنورة، وغائمة جزئيا على جدة.
وأفادت الهيئة بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة مئوية، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وفي مشعر عرفات بلغت 30 درجة.وفق”أخبار 24″.
فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وفي مشعر المزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة أيضاً، في حين بلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة.